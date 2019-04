Adriana Barrientos todavía sufre de un tumor: "No sé qué viene ahora, pero espero estar bien"

Adriana Barrientos está pasando por un complicado momento de salud. La modelo contó que, pese a haberse operado, aún sigue teniendo un tumor en sus cuerdas vocales.

“A pesar de eso siento que la vida me sonríe, que he tomado muy buenas decisiones, que tengo mucha gente que me quiere y que la vida que he llevado a sido tremendamente linda… no sé que viene ahora, pero espero estar bien, más ahora que tengo a mi pequeñita @asia_bulldogfrances (su mascota), que ha llenado mi vida de amor “, escribió en su cuenta de Instagram.

En abril de 2018, Barrientos contó que tenía que extirparse las amígdalas por un cuadro reiterado de inflamación y que su diagnóstico era por nódulos en las cuerdas vocales, pero que en la operación le detectaron el tumor y se tendría que someter a un nuevo procedimiento.

Según ella explicó en ese entonces, el problema se ocasionó porque sus cuerdas vocales hacen un roce no común, sumado a un reflujo estomacal que las quema.