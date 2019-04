Joaquín Méndez sacó la voz por la orientación sexual de Camila Recabarren

Esta mañana en el matinal Mucho Gusto de Mega Joaquín Méndez se refirió a la confesión que hizo Camila Recabarren en Instagram la noche de este lunes, donde dijo que le gustan las mujeres y que está felizmente pololeando.

El ex de la modelo reconoció que supo todo esto recientemente, a diferencia de lo que muchos pueden creer. “Yo me enteré hace poco, no sabía, que tenía atracción por las mujeres”, contó.

“A ella aún le gustan los hombres… Le parece atractivo todo”, agregó. Además, el trasandino se dio el tiempo de defender a la ex chica reality. “Déjenla ser”, expresó.

“En cierto punto la gente no va a entender, hay gente que se va a preguntar cómo, por qué, pero bueno… Está buenísimo lo que le acaba de pasar”, sostuvo.

Luego del revuelo que causó la noticia, la modelo expresó que sintió miedo de contar, pero que no daña a nadie con su decisión.

“Me tomó toda una vida apretar el botón ‘Publicar’ imagínate recién antes de publicar, no sabía si hacerlo por miedo. Pero hasta hoy duró ese miedo… y miedo al final a qué…si no le hago daño a nadie. Enfrentar esos miedos de miercale que no te deja avanzar”, concluyó la ex Miss Chile en Instagram.

