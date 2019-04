¿Peligran los ensayos de Las Indomables? La molestia de Patricia Maldonado con Raquel Argandoña

En una nueva edición del programa “Sin Límite” de Radio Agricultura, Raquel Argandoña y Patricia Maldonado hablaron sobre sus futuros planes con “Las Indomables”, donde supuestamente Argandoña le habría “fallado” a Maldonado.

Esto habría ocurrido luego que Raquel Argandoña planeara un viaje a fines de agosto y volvería a principios de septiembre. Sin embargo, según contó Raquel este viaje se podría extender en una fecha que coincide con los ensayos de Las Indomables.

“Tú (Argandoña) me llamas y me dices ‘¿estás sentada vieja?’ y yo pensé: algo pasó. Luego me dijiste ‘no te preocupes, no te preocupes, tranquila que nunca te he fallado’, y yo dije ‘Dios mío no por favor, debutamos en el teatro tenemos que ensayar"”, recordó Maldonado asegurando que sintió que “murió” su fin de semana con esta noticia.

Luego continuaron hablando del tema y Argandoña se excusó asegurando que el viaje no es del todo seguro, a lo que Maldonado volvió a arremeter asegurando que no tiene “palabra de honor. Tu palabra no vale nada”, sentenció Maldonado.