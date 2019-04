El gran miedo de Tamara Acosta por su hija que tuvo in vitro hace 7 años

La actriz de “Pacto de Sangre” de Canal 13 Tamara Acosta participó en uno de los capítulos de Sigamos de Largo, programa conducido por Francisca Gacía-Huidobro.

En él fue entrevistada acerca de la depresión endógena que sufre hace 20 años y que confesó en 2017. Ahí contó su mayor miedo: que su hija, de siete años, pueda heredarla.

Esto fue lo que dijo en el programa de trasnoche de Canal 13:

Francisca García-Huidobro: “¿Es una enfermedad hereditaria? ¿Podría heredarla tu hija?”

Tamara Acosta: “Sí, podría heredarla. Hay muchos factores. Puede ser hereditaria, puede ser… Incluso hoy en día creo que el sistema inmunológico tiene mucho que ver con cuadros de depresión”

García-Huidobro: “¿Te preocupa? ¿Es una preocupación para ti?”

Acosta: “Sí, claro. Podría haber algo ahí que ella pudiera heredar, pero hay que estar atentos…”

García-Huidobro: “¿Se pone uno como más sobreprotector?”

Acosta: “Yo soy muy sobreprotectora, per sé”

García-Huidobro: “Te pregunto porque lo comparabas con la diabetes. Si uno tiene diabetes, está muy preocupado de que su hijo no acarree lo mismo. Me parece que debe ser difícil también estar mirando que no haya una conducta que te haga pensar que ella se está callando algunas cosas. Los niños son tan misteriosos”

Acosta: “Sí, bueno. Ya ser mamá es una aprehensión terrible. Entonces, que pudiera desarrollar cualquier tipo de enfermedad que uno tiene, ya es tremendo”

García-Huidobro: “¿Cómo lo vive tu pareja?”

Acosta: “Bien, él me contiene muchísimo, sobre todo en ese aspecto me contiene muchísimo”

García-Huidobro: “Sabe reconocer cuando te vas a ir por el camino del…”

Acosta: “Absolutamente, y está ahí siempre. Y una de las cosas que yo agradezco de la vida es que él esté a mi lado porque me sostiene mucho”.

García-Huidobro: “¿No quisiste tener más hijos?”

Acosta: “No, no pude. No pudimos. La Olga es in vitro. Entonces, es el milagro que logramos, y sería muy soberbio pedir un segundo milagro, así que nos quedamos con ella”.

García-Huidobro: ¿Tú sientes que estás estable?, ¿que pudiste convivir con esto de la mejor manera posible?

Acosta: Sí, de la mejor manera que yo puedo.

