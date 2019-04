El video en que se ve claramente el ataque a Ariana Grande en Coachella 2019

El festival Coachella 2019 cerró su edición con un gran éxito y con una de las grandes estrellas del momento, Ariana Grande.

La artista ofreció sus éxitos como “Thank u next” y “7 Rings”, convirtiéndose en la más joven en pisar el escenario de dicho cartel.

Sin embargo, en medio de su show recibió un “limonazo”. Tal cual, porque mientras cantaba uno de sus hits, la intérprete de “Side to side” recibió en su pecho un limón, provocando la ira de sus fanáticos contra el responsable que, lamentablemente -o por su fortuna- no fue identificado.

ARIANA SWEETIE IM SO SORRY ABOUT THAT LEMON BUT… I CANT BELIEVE CHRIS AND I SAW THIS RIGHT IN FRONT OF US JSKSJW pic.twitter.com/SoJvdEwQjn

— kayleigh (@KayleighPerezz) 22 de abril de 2019