Suro Solar también habló sobre la "salida de closet" de Camila Recabarren

Pareciera que varios medios lo han contactado.

Suro Solar era uno de los mejores amigos de Camila Recabarren, pero las cosas cambiaron luego de un conflicto de unas fotos privadas.

Debido a la confesión de la ex Miss Chile, algunos medios nacionales se han contactado con el mánager de los famosas para saber su opinión, pero él a través de un video aseguró que no quiere saber del tema.

“A mí no me metan náh en hueás (sic). Eso no más quiero decir: no me metan en hueás. Yo estoy fuera de Chile, no me hueveen más, no me hueveen más. Dejen de llamarme, ¡Por favor!”, manifestó Suro.