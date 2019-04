A seis meses de dar a luz: Melina Figueroa sorprende al mostrar su figura y entregó detalles de su cambio

Hace algún tiempo hablábamos de cómo Melina Figueroa recibió múltiples halagos luego de que publicara una fotografía de su trabajado cuerpo a tan solo 3 meses de dar a luz a Ian, el nuevo integrante de la familia.

La modelo argentina a través de Instagram ha mostrado cómo ha crecido su hijo y las fotografías se han repletado de “likes”.

No obstante, una nueva publicación de su cuerpo fue el foco de atención de sus seguidores, pues enseña su cambio físico a 6 meses de dar a luz.

“Aún falta mucho trabajo y las caderas aún no las muestro, pero ahí vamos. Bajé 3 cm de cintura y 3 cm de cadera en este mes que pasó. Ahora sí me estoy aplicando más con la alimentación y el entrenamiento. Me tomó 6 meses para más o menos sentir la energía de antes y el cuerpo tarda 1 año en regresar todo a su lugar. Poco a poco”, escribió en una historia de Instagram.

Cabe mencionar que Melina Figueroa, antes de quedar embarazada, estaba dedicada al cuidado de su cuerpo y al fitness, por lo que tiene esa motivación y práctica en los ejercicios.

Aquí puedes ver la publicación: