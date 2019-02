Melina Figueroa recibe halagos al revelar su trabajada figura en bikini a tres meses de dar a luz

Hace 3 meses la exchica reality Melina Figueroa se convirtió en madre por primera vez, trayendo a la vida a Emiliano, quien nació como fruto de su actual relación con un empresario mexicano.

La joven, a través de su cuenta de Instagram, dio a conocer que en primera instancia, le costó bastante bajar de peso, además de sentir frustración al no poder realizar deporte al mismo ritmo antes de la llegada de Emiliano.

No obstante, el paso del tiempo mejoró su situación y poco a poco fue retornando a los ejercicios que con anterioridad realizaba.

Así es como hoy, tras 3 meses de dar a luz, celebró su estupenda y trabajada figura, luciendo un singular bikini.

Esta soy yo hoy a 3 meses y medio de ser mamá, disfrutando del camino, aún algo lejos de mi objetivo pero trabajando por el”, escribió en la publicación de Instagram.

“Hoy me veo diferente, me siento diferente por que ya no soy igual. Hoy soy más feliz, más completa. No soy ni tengo una vida perfecta, por que la perfección no existe, pero tengo razones para agradecer, para ser Feliz, una de ellas es mi hijo y mi pareja”, redactó.

Aquí puedes ver cómo lucía antes de ser madre: