Marlen Olivari habló sobre su nueva "nuera" Francisca Merino

Francisca Merino se dio una nueva oportunidad en el amor. La actriz confirmó su relación con Andrea Marocchino.

El italiano es hijo del conocido personaje del espectáculo Luciano Moricchino, actual pareja de Marlen Olivari.

Y ahora fue la ex showoman quien se refirió al tema. En conversación con Las Últimas Noticias, Marlen dijo entre risas que “es un honor ser la suegra de la Pancha”.

“Soy muy discreta, trato de no andar preguntando en la familia, pero si sabía que estaban saliendo”, dijo Olivari, quien agregó que “lo único que me importa es que Andrea esté contento y si Francisca está contenta también, pucha, qué lindo ¡Que viva el amor! Además, ella me cae regio”, aseguró Marlen.