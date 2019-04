"Nunca me avergonzaría de eso": La furia de Denise Rosenthal por críticas a foto que jamás subió

La cantante Denise Rosenthal arremetió con todo contra los medios que publicaron una supuesta foto que ella subió a su cuenta de Instagram en donde se le veían las líneas de expresión y que habría borrado ante las críticas a su piel.

A través de Twitter la cantante no solo aseguró que la foto jamás la subió en su cuenta oficial, sino que no era posible que esto fuera noticia por el nivel de comentarios.

“Me están webiando? Ni siquiera es mi cuenta oficial de Instagram que subió esa foto, cómo pueden poner ese titular? No me cabe en la cabeza que una cosa así sea “noticia”. Nunca me avergonzaría de eso, por lo demás es una pena tanto comentario imbécil. Váyanse a la ” escribió en Twitter.

Su tweet tuvo más de 700 corazones y 136 retweets con comentarios de apoyo.

Esta sería la polémica foto: