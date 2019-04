Ad portas de su nuevo show: Álvaro Salas habló de los "duros meses" que vivió por su demanda de paternidad

En una nueva edición de “El Rompecabezas” de Radio Agricultura entrevistaron al humorista Álvaro Salas, quien se prepara para una nueva presentación, repasó el tema del stand up y se refirió a la polémica en la que se ha visto envuelto durante el último tiempo por temas de paternidad.

En la entrevista detalló que se encontraría preparando un nuevo show que no ha sido visto en televisión, aclarando que el humor se encuentra en una etapa muy “difícil”.

“Hoy estamos tan sensibles de piel, hay tantos temas que no se pueden abordar, otros que hay que tomarlos pero con mucho cuidado (…) De verdad que está difícil”, partió comentando Salas.

No obstante, también adelantó que tocará estos temas complejos de abordar, pero con mucho cariño y respeto.

Su nuevo espectáculo se llama “Humor, así de simple” y el comediante explicó que tiene una lectura en el nombre. “Yo trato de demostrar que no es tan complicado reírnos en estos días, incluso abordando los temas de inmigración, de igualdad de género (…) por todos lados debo andar con cuidado, pero aún así se logra y el show dura cerca de 1 hora 30 minutos”, explicó.

También detalló que las personas están muy agradecidas de tomar las noticias de contingencia con humor, e hizo hincapié en que “no todo es tan gris como aparece de repente en las noticias“.

Salas y el “Stand Up Comedy”

Romai Ugarte, quien entrevisto al comediante, le consultó sobre dónde se encuentra Salas en este momento, debido a la “lucha” que existe entre el stand up y los humoristas de chistes cortos.

Salas respondió que él no se encuentra dentro del stand up y se catalogó dentro del “humor clásico”, como lo ha llamado la gente. Sin embargo, se refirió a esta nueva corriente que ha pegado con fuerza, en especial en los grandes festivales como el de Viña del Mar.

“Yo estoy a favor de que hayan hartas corrientes de humor, que la gente tenga donde elegir. Yo creo que el stand up tiene una cosa muy favorable, que le abrió las puertas a mucha gente joven, que tiene talento, que tiene gracia, que tiene condiciones y no tenía dónde mostrarlo“, agregó Salas.

Sin embargo, también realzó un pequeño detalle de esta corriente: “La única crítica que le hago al stand up es el lenguaje (…) un garabatito, un chilenismo, arregla un chiste, pero hay público al que le molesta cuando es recurrente”, sentenció.

La demanda de paternidad

Finalmente le consultaron por la situación de demanda por paternidad en la que se ha visto envuelto desde el año pasado, a lo que se sinceró asegurando que hoy está mucho más tranquilo.

“Uno nunca ha querido que sea así la cosa. Honestamente estoy tranquilo, he dado los pasos que hay que dar. No he hablado del tema porque bueno, todo el mundo sabe la situación en la que me vi envuelto, pero a mí el primer día se me dijo que cuando hay menores de edad involucrados, estos procesos son en reserva, cosa que no todo el mundo respetó, pero yo mientras no se cierre el caso, que todavía está vigente pero que está mucho más tranquilo, yo voy a mantener esta posición y ese respeto“, explicó.

Luego agregó: “Por eso yo digo ‘pregúntenme lo que quieran, yo voy a contestar lo que pueda’ (…) por el momento estamos tranquilos, estamos trabajando, pero fueron meses bastante duros, especialmente a fines del año pasado, pero la cosa ha ido decantando y estoy enfocado en lo mío, que es lo que la gente quiere saber de mí. Lo demás es para otras páginas en las que nunca quisiera aparecer”.