Américo será papá y abuelo a la vez

Mi familia es mi pilar fundamental en esta nueva etapa, no han hecho más que apoyarme y cuidarnos a mi pequeño alien y a mi con la fuerza que los caracteriza. Y ahí estás tú, que desde el primer momento en que supiste me has abrazado y dado nada más que tu apoyo infinito. Gracias por no dejar que me sienta sola, por acompañarme incluso a la distancia y por preocuparte de que viva todo esto de la manera más tranquila posible. El otro día hablábamos con mi hermana de como logras estar de la forma que puedes con nosotras y ser el hombro que necesitamos para llorar, respirar y volver a intentarlo. Eres un papá increíble y un abuelo lolein bacán, te amamos con la fuerza del universo ❤️