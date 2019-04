Coté López respondió a las críticas que dicen que su vida es fácil solo por tener plata

Todo empezó como un consejo sobre el optimismo. María José López les dijo a sus seguidores Instagram que “para que las cosas funcionen bien como alguna vez funcionaron, no resolverán nada ni volverán a lo bueno andando de mal humor”.

En un extenso mensaje en su red social, otro pasaje indica que “si tu relación está mal no se soluciona peleando más o dejándose de hablar, todo el contrario, se soluciona volviendo a tener la disposición de querer pasarlo bien como cuando recién estaban saliendo, relájense un poco, sonrían más y solucionen las cosas con ganas de querer estar mejor no de decirle solo lo malo que hace el otro”.

Aunque el mensaje estuvo centrado en lo positivo y cambiar de perspectiva, algunos criticaron a la esposa de Luis Jiménez, quienes aseguraron que para ella es fácil decir cosas de ese estilo al tener un acomodado estilo de vida.

Antes los comentarios, López decidió publicar un nuevo mensaje: “Respecto al último post sólo quería decirle a la gente que me comentó que para mi todo era súper fácil porque lo tengo todo, les digo que a veces tener plata no es suficiente mi gente”.

“Esta semana operaron al hermano de mi papá a corazón abierto y mi abuelo también fue hospitalizado de urgencias y sigue… por lo que repito la plata no lo es todo, yo solo hablo de ser más positivos, todos tenemos problemas, diferentes tipos de problemas… pero no por eso no se puede tener una actitud positiva ante la vida… pero bueno como dice el guru guru “el que quiere, quiere”, remató la modelo.

https://www.instagram.com/p/BwgJEyeF8YN/