"De aquí para abajo lo que sea… ¡El pelo no me lo toques!": La íntima confesión de Raquel Argandoña sobre encuentro con su pololo 18 años más joven

Raquel Argandoña (61) se tomó 1 hora y 20 minutos el pasado jueves para entregar íntimos detalles sobre su relación amorosa con un hombre 18 años menor que ella en “Bienvenidos”, el matinal de Canal 13.

Mientras los panelistas escuchaban atentos, Argandoña entregó jugosos detalles de su encuentro, el cual según sus palabras, duró hasta las 01:45 A.M.

“Muy weno el miércoles”, comenzó explicando la “Quintrala” entre risas en el estudio para luego soltar una infidencia que tenía que ver son su cabello.

“No lo pude disfrutar mucho porque, como yo me peino día por medio, le dije (a su pareja): ‘de aquí para abajo lo que sea, ¡pero el pelo no me lo toques!’. No, porque uno no puede hacer tanto movimiento”, detalló sin pelos en la lengua.

Luego explicó que incluso le advirtió del tema a su pareja: “Como ya tenemos confianza, le dije ‘no me toques de aquí para arriba, el pelo’. El pelo es un tema, porque mientras… No me gusta que me toquen el pelo. Cuando se puede evitar lo evito. Pero cuando la pasión es mucha…“, agregó.

Los panelistas escucharon atentos el relato de Argandoña y aprovechaban para realizarle preguntas sobre su reunión.

Tonka Tomicic le consultó sobre qué le preparó su “amigo”, a lo que Argandoña detalló que fueron “dos bandejas para picar. Había poco tiempo y había que aprovecharlo, porque si te sientas a la mesa tienes que llevar los platos, recoger los platos…”.

Luego Argandoña agarró vuelo con la historia y describió gran parte de su cuento con el desconocido sujeto del cual nadie sabe quién es.

Aquí puedes ver parte de su íntimo relato.

“Abro la puerta, beso rico, bacán. Pasamos a la sala, ¡hacía un frío! Me dice: ‘Si tienes frío para qué te vistes así’. ‘Lo que pasa es que yo no estaba acá, estaba en mi dormitorio, porque estaba trabajando“, aseguró Argandoña.

“Ahí prendí la estufa, porque la calefacción no la dan hasta el 11 de mayo. Y en el computador tenía papel y lápiz y no estaba haciendo ni una cuestión”, agregó.

“Detalle: él toma vino y yo con mi espumante. Entonces, me dice: ‘Si estás muerta de frío vamos a tu dormitorio a conversar y nos llevamos las tablitas’.

“Llevamos las bandejas, pero son un cacho las bandejas, porque yo no tengo una mesa en el dormitorio. ¿A dónde iban las bandejas? Encima de la cama”.

“Yo vivo en Las Condes. No es que sea una comuna ABC1, al alcalde le voy a decir. En el día mi departamento es poblacional, toda la gente toda cuelga la ropa en las terrazas. En la noche parece Nueva York porque está todo iluminado”.

“Yo abro todo en la noche, se ve bonito. Él me dice: ‘Yo creo que, aunque tengas termopanel con estufa, igual si tienes todo abierto no se te va calentar el dormitorio’. ¡Cerré todo! Y todo bien”, sentenció para luego explicar que su vestido era “muy práctico“, remató entre risas.