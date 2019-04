La compleja situación judicial que vive ex "Rojo" Jason Heredia en Chile pese a vivir en México

El ex participante de “Rojo”, Jason Heredia, no pasa por un buen momento legal en el país, pues la justicia chilena habría emitido una orden de detención en su contra, a pesar de que actualmente se encuentra radicado en México.

La razón por la que posee esta orden de detención es de lo más curiosa: se efectuó por no presentarse como vocal de mesa en las últimas elecciones realizadas en nuestro país.

El programa de La Red, “Intrusos”, se contactó con el joven, donde explicó que esta “insólita situación” lo tiene “mortificado” tanto a él como su familia.

“Fueron los carabineros a buscarme a la casa porque no me presenté a votar“, partió explicando el ex de Maura Rivera en el programa.

La madre de Heredia contó que el mismo día de la elección, a las 12:30 horas, llegó Carabineros a la casa con una orden de detención a su nombre. La madre, asustada, llamó rápidamente a México para entender qué estaba ocurriendo.

“La vez que salí llamado mi papá fue y le dijeron que no había problema, que tenía que mandar un papel que acreditara que yo estaba acá y no hubo problemas”, explicó Jason Heredia.

Heredia explicó que realizó todos los trámites correspondientes en la embajada de Chile en México, por lo que su última opción fue realizar un llamado de ayuda en el programa.

“Envié los papeles, no se los quisieron aceptar a mi madre y a mi papá tampoco, los papeles iban con sello del consulado… Por favor ‘chilito’, a ver si me puedan apoyar en saber qué está pasando“, sentenció Heredia.