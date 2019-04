Parto de Rocío en "Verdades Ocultas" desató ola burlas y crítcas

No podían creer el tamaño del recién nacido.

El capítulo del jueves recién pasado de “Verdades Ocultas” estuvo marcado por el trasplante de riñón de Javiera y por el parto de Rocío.

Precisamente esta última escena desató una ola de burlas y críticas, ya que los fanáticos de la teleserie encontraron que ella nunca tuvo panza de embarazo.

Otro de los puntos que más comentaron fue el tamaño del recién nacido, ya que lo encontraron muy grande. Pero eso no fue todo, ya que algunos lanzaron la teoría de que Eliana se podría robar al bebé.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

#VerdadesOcultas Oye, no se Uds, pero me cagaba de la risa, veía la comedia y me estaba imaginando lo que ya aparecía en el tweeter… el bebé de Rocío casi caminando, y etc., Eliana en que momento se metió al parto… jajajaja. La wea fomeeeeee….

— sólo seré yo… y mis hijos… (@felixva93143703) 25 de abril de 2019