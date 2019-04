La dolorosa e incómoda razón por la que Martín Cárcamo llegó tarde al matinal

El día de ayer Martín Cárcamo llegó justo a la hora para el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 e incluso pidió la palabra para pedir disculpas por su atraso.

Los que tienen mejor ojo habrán notado que incluso no tenía maquillaje y fue él mismo quien develó por qué se atrasó.

“No me van a creer lo que pasó”, partió comentando Cárcamo, “Fue extrañísimo. Hace dos días se me quebró un vaso en la pieza… Hoy me levanté y se me quedó la pata atrás y me había enterrado tremendo pedazo de vidrio en la planta del pie“, detalló Cárcamo.

El conductor se mostró lesionado y lo que no logró entender fue cómo, después de dos días, el trozo vidrio continuaba en el lugar, sin que lo notara.