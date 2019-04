La lucha de ex rostro de Chilevisión contra la depresión endógena

El periodista Cristián Arcos reveló que sufre “depresión biológica endógena” y aseguró que lleva 2 décadas luchando contra este mal, que le fue diagnóstico desde su adolescencia.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el profesional explicó que “los cambios de estación, por ejemplo, me afectan mucho. No sé si será por el cambio de luz. La primavera me mueve el piso, no podría explicar por qué”.

“He leído que el tema estacional se da heavy en algunas personas. Igual, aclaro que no es algo de todos los días, pero hay una especie de freno de mano. Y uno aprende a saber cuándo viene el asunto“, aseguró.

Arcos contó que lleva “como 20 años (en tratamiento). Empecé a los 21, cuando entré a trabajar y tenía lucas para hacerlo”, agregando que “por suerte no me empastillo demasiado. He ido cambiando, explorando con nuevos medicamentos”.

El profesional, además, aseguró que “la nube negra no dura para siempre” y que “le hace bien el deporte. Escribir también me ayuda”, reconoció.