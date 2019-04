Polola de "Cangri" compartió triste mensaje

La polola de Sebastián “Cangri” Leiva, Aracely Díaz, compartió un triste mensaje en su cuenta de Instagram, a dos meses de la muerte del padre de su hija.

“Quiero tanto tenerte conmigo, que llegues luego para poder abrazarte, besarte y no soltarte jamás. Tenía tantos planes para ti, mi pequeñita, lamentablemente todos tuvieron que cambiar”, escribió.

En esa misma línea, la joven de 26 años agregó “yo no quería esto para ti. Jamás hubiese querido pasar todo esto contigo, pero a veces pienso que si tú no hubieses estado, yo no hubiese podido seguir sola”.

“Eres mi pequeña guerrera. Por favor, te pido que ahora más que nunca te mantengas firme para que podamos estar juntas pronto. Te amo, princesita de mi corazón”, concluyó.