¿Fue buena decisión? Fran García-Huidobro hace balance de su llegada a Canal 13

La animadora Francisca García-Huidobro se cambió hace cinco meses de canal, renunciando a Chilevisión donde animó exitosamente el estelar de la estación “Primer Plano”.

Tras dejar la señal, la también actriz se incorporó a Canal 13, donde actualmente se desempeña en el late “Sigamos de largo” junto al periodista Mauricio Jürgensen y la comediante Maly Jorquiera.

Sin embargo, el espacio de trasnoche no ha gozado de los buenos niveles de audiencia que tuvo bajo la conducción de Sergio Lagos, situación que le permitió a García-Huidobro realizar un balance.

“Mi cambio de la farándula y de canal es algo voluntario. Siempre he tenido la certeza de que para mí iba a ser más difícil demostrar las otras cosas que puedo hacer”, indicó en conversación con La Tercera.

Asimismo, sostuvo que parte de su readaptación se debería al cambio de estilo y formato por el cual decidió apostar para darle un “refresh” a su carrera “La farándula es lo que me enseñó todo, fue mi escuela. No podría hacer lo que hago hoy si no hubiese hecho durante 12 años lo que hice. La prensa es mucho más quisquillosa conmigo, pero yo no me hago la tonta ni la ‘vístima’”, enfatizó.

Respecto a su día a día asumió que “siempre me pelan” y contó una anécdota: “Hace años, estaba en la peluquería y una señora le preguntaba al peluquero: “Oye, ¿es verdad que es tan pesada? Dicen que se cree no sé qué”. Yo estaba sentada al lado de ella. Dejé que me pelara tranquila. Obvio que no se dio cuenta de que estaba al lado, porque era demasiado honesto lo que decía. Decía que yo era una flaca histérica y que me creía la muerte”.

La actriz aprovechó la instancia para referirse a la polémica en torno a sus dichos sobre el feminismo, indicando, al cierre de la entrevista, que “me molesta el feminismo radical. Esa sensación de que ser mujeres nos convierte en personas superiores a los hombres… El feminismo es que las mujeres hagamos lo que hacemos, que cada uno sea libre de hacer lo que quiera. Yo, como mujer, no quiero privilegios. El feminismo mal entendido apunta a que todas las mujeres ahora son buenas. En Viña, por la rutina de la Jani Dueñas, decían: ‘¿y la sororidad?’. El show de la Jani fue fome. Y si hubiese tenido el pelo corto y genitales masculinos, habría sido igual de fome”, afirmó García-Huidobro.