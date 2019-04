Herval Abreu tras ser sobreseído por denuncias de acoso: "Nadie ha ofrecido una disculpa pública"

A días de ser sobreseído por múltiples denuncias de acoso sexual y laboral, el director de teleseries Herval Abreu rompió el silencio respecto a los juicios de los que fue blanco mientras la investigación seguía su curso.

En ese sentido, el realizador de teleseries como “Soltera Otra Vez 3” conversó con La Tercera respecto a su sobreseimiento en tribunales y el impacto que las denuncias tuvieron en su vida.

Según declara, el episodio resultó ser “devastador”, añadiendo que “perdí trabajos y oportunidades. Mi nombre fue excluido de los créditos de la teleserie que dirigí y también perdí el sueño de dirigir el musical que inspiró mi carrera”.

“Nadie, excepto los más cercanos, confiaron en mi palabra. Los medios se ensañaron en una suerte de cacería de brujas, queriendo demostrar a toda costa mi culpabilidad. Fui sobreseído, pero, lamentablemente, debo admitir que siento que el daño ya está hecho. Nada podrá cambiar lo que aquí pasó. Hay un antes y un después de este suceso”, sostuvo.

Abreu también apuntó contra el reportaje realizado por la Revista Sábado de El Mercurio, sindicándola como la caja de pandora que desencadenó una serie de efectos adversos en su vida, criticando, a su vez, el rol de los medios en la cobertura de su caso. “Fui sobreseído y se ha probado que no he cometido ningún delito. Ningún canal ni otros medios me han devuelto las horas emitidas en mi contra, no han dedicado los mismos espacios y tiempo para limpiar mi honra. La noticia del resultado judicial pasó rápida en un noticiero sin más. Los matinales enmudecieron y otros ganaron un premio. Nadie ha ofrecido una disculpa pública”, enfatizó el director.

De igual forma, Abreu aprovechó la instancia para realizar una autocrítica sobre su método de trabajo, que lo llevó a enfrentar la justicia por las múltiples acusaciones de abusos. “Mi error fue abrir las puertas de mi casa, donde circulan mis hijos constantemente. Cuando colaboré con alguien siempre sentí que estaba contribuyendo a sus carreras y así me lo hicieron sentir. Siempre hubo palabras de agradecimiento posterior a cualquier encuentro o lectura. En lo personal, creo que no supe poner un fin a mis días laborales. No paraba nunca de trabajar, estaba en grabación, reunión, edición, musicalización, etc. Esto hizo que me perdiera eventos importantes en la vida de mis hijos, mi madre e incluso mi padre antes de morir. Me arrepiento profundamente de eso y de haber confundido ese discurso que muchos usamos de ‘importa más la calidad que la cantidad de tiempo’. Eso, lamentablemente, no es cierto”, manifestó.

Además de destacar a las amistades, como la del actor Marcial Tagle y la productora Cecilia Ramírez, quienes lo defendieron durante la investigación, Herval Abreu sostuvo que “he probado mi inocencia y como director siento que tengo mucho por entregar. Decidí poner el pecho a las balas, no para claudicar ahora. Tomaron mi vida en sus manos y llegó el momento de retomarla. Quiero creer en el mundo de bien y en las personas. Quiero creer en mi talento y en lo que mi pasión puede construir. Si no es en este país, buscaré otro. Si no es en televisión, están otros medios que siempre me han seducido. Pero creo en el ser humano y jamás dejaré que nada de esto me aplaste. Para eso hay mucha gente en el medio y entre el público que me quiere, me respeta y me apoya”, sentenció.