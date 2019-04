Karen Bejarano dedicó estremecedoras palabras a Juan Pedro Verdier

La cantante Karen Bejarano es una activa usuaria de redes sociales, donde publica fotos de sus viajes, sus clases de baile y eventos a los que asiste.

Esta vez el post que llamó la atención fue unas sentidas palabras a su marido Juan Pedro Verdier, quien conoció en el extinto programa “Mekano”.

“Hoy desperté con esa sensación de que me muero si no estás a mi lado 😔💔, comenzó diciendo la cantante. “Te amo demasiado mi más precioso!! 🥰 Dios me súper ama, porque te puso en mi camino para amarme y respetarme tan perfectamente como nadie en este mundo lo haría❣️ Eres sin lugar a duda mi bendición!! 😍🔥🙏🏼 “, fueron sus palabras de amor.

Su mensaje impactó a sus seguidores quienes destacaron sus sinceras palabras, las que etsuvieron acompañadas de una fotografía de Juan Pedro, al parecer, sacada por ella misma.