Camila Recabarrén y su gusto por las mujeres: “Salí del clóset” para sentirme libre

Camila Recabarren aseguró que decidió “salir del clóset” para sentirse libre tras reconocer estar felizmente emparejada con otra mujer.

La ex miss Chile dio su primera entrevista televisiva tras su confesión en Instagram. “A muchos les molesta. Tenía miedo y no lo hacía antes porque creí que me iban a criticar en las redes, pero no es así. Al contrario. Muchas mamás me lo han agradecido, porque lo han podido hablar con sus hijos”, dijo Recabarren.

“Un hétero no va por la vida diciendo que es hétero, pero es tema. Por eso hay que hablarlo más para que un día esto se normalice”, explicó.

Camila Recabarren aseguró que “uno siempre lo sabe, de chiquitita. Pero nada, ahora al fin no tengo que ocultarlo más, como decir en público que hay algún hombre que me llame la atención. Lo hacía para darle en el gusto a la sociedad, y no era necesario”.

La modelo valoró todo el apoyo expresado por sus ex parejas, Tatón Púrpura y Joaquín Méndez, tras su confesión.

“Ahora me siento feliz. No avergonzada ni con miedo de lo que van a decir.. Y para qué poner etiquetas, si no somos ropa”, agregó.