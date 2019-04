De personaje animado: así fue el primer cumpleaños de Amador, el hijo de Juan Pablo Queraltó

View this post on Instagram

Celebrando el cumple número 1 de nuestro príncipe Amador. Que día mas hermoso hemos tenido con mi @fransfeir y todos nuestra familia y amigos que nos acompañaron…. de verdad gracias por amarnos tanto y amar tanto a nuestro hijo! ❤️ pura felicidad !!! 💕💕💕💕