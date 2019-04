Angie Jibaja revela quien fue la persona que la hizo consumir drogas por primera vez

La modelo y actriz peruana, Angie Jibaja ha pasado días difíciles, luego de que su madre Maggie Liza y su ex amiga Caroline Visser aseguraran que volvió a consumir drogas, lo que habría sido provocado por una nueva crisis, luego de haber perdido la tuición temporal de sus hijos.

Fue durante esta jornada que se vivió una nueva polémica, tras ser invitada al programa “Válgame Dios”, de Perú, donde tuvo tensas conversaciones con el maquillador Carlos Cacho, quien había manifestado que Jibaja era una “enferma mental”.

En este contexto, durante la emisión del programa, Angie afirmó que fue el mismo estilista Carlos Cacho quien la llevó a consumir drogas en una primera instancia.

“Que yo recuerde, yo era una niña cuando él me ‘reventó’ la nariz por primera vez. Entonces, tú no tienes autoridad moral para decirme lo que me hayas dicho. Me acuerdo que no tuviste lástima ni compasión, y tú hiciste eso, así que calladito te ves mejor”, fueron parte de las palabras de la modelo peruana.

A esto agregó que “él me invitó la primera vez que yo probé esa maldita basura”.