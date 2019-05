Chris Evans se aburrió de la soltería y envió tentador mensaje que sacudió las redes sociales

El actor Chris Evans luego de su éxito como Capitán América, se ha convertido en uno de los hombres más deseados del mundo de la farándula y para sorpresa de muchos, el famoso se encuentra soltero desde hace algún tiempo.

Pero ahora la estrella de Hollywood se aburrió de la soltería y declaró que quiere convertirse en esposo y tener una familia. Así lo reveló para la revista Men’s Journal.

Al parecer, para Evans a sus 37 años ya es preocupante el tema, pues confesó que desde hace tiempo ha pensado en cumplir uno de sus sueños a futuro que es el de convertirse en padre, pues siente que su vida laboral está bien, pero la sentimental no tanto.

En medio de la entrevista, Chris reconoció que desde hace aproximadamente un año que terminó su relación con la actriz Jenny Slate, ha sentido un gran vacío, esto a causa de que no tiene una compañía.

“Realmente me gustaría tener hijos. Me encantaría. Me gustan las cosas hogareñas, domésticas. Quiero una esposa, quiero hijos. Quiero una ceremonia de bodas. Quiero tallar calabazas, decorar árboles de Navidad y cosas así”, fueron las palabras expresadas por el intérprete de Capitán América.