Denunció acoso: Michelle Carvalho se defendió de las acusaciones de comunidad de Rapa Nui

La exchica reality Michelle Carvalho viajó a Isla de Pascua con el fin de conseguir unas vacaciones soñadas. No obstante, lo único que consiguió fue un gran dolor de cabeza y críticas por las redes sociales debido a un confuso incidente.

Esto se debe a que la comunidad local de Rapa Nui Ma’u Henua acusó a la modelo brasileña de no haber pagado una entrada a un parque nacional luego que esta, supuestamente, saltara por encima de unas estructuras que son sagradas para los isleños.

La comunidad publicó un comunicado donde detalló la situación: “Llegó al lugar sin ticket, indicando que la entrada era gratis, en condiciones que todos los turistas pagan. Amenazó a los guardias del parque nativo de la isla con llamar a Carabineros y con que perderían su trabajo. No satisfecha con la negativa y las explicaciones que se le dieron, rodeó el lugar y saltó los límites de piedra“, aclararon.

Sin embargo, la protagonista de esta polémica decidió defenderse a través de Instagram, donde aseguró que se vio obligada a saltar una estructura por el acoso de uno de los hombres que se encontraba en el lugar, y además enseñó que sí pagó la entrada al recinto.

“Una quiere apreciar esas bellezas del universo (moais) y pasé ese mal rato“, afirmó para luego agregar que el sujeto que la grababa la quería exponer, pues ella es un personaje público.

“Me dijo ‘ay te voy a exponer’. Sólo a mi me persiguieron. Me decían ‘te voy a acosar porque tú eres Michelle y vamos a mostrar este video en televisión y no cuentan lo que pasa realmente acá“, narró Carvalho.

Finalmente se disculpó si alguien se sintió molesto o incómodo y aclaro que no fue su intención.