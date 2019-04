Exprometido de la Tigresa del Oriente confesó las razones de porqué no se presentó al matrimonio

El exprometido de la Tigresa del Oriente, Elmer Molocho Peralta, decidió compartir la versión de los hechos y explicar por qué abandonó el altar, en último minuto.

El joven 45 años menor que la cantante escribió a través de Facebook explicando toda la situación y develando un tema oculto en su vida.

“Todo es una farsa, un reality show“, expresó el exnovio quien luego detalló que nada de esto era real.

“Quiero contar un poquito de mi verdad. Esta boda no iba a ser legal, ni real. ¿Saben por qué? Porque para casarte se hace un trámite de un tiempo, a mí nunca me pidieron mi partida de nacimiento, nunca me pidieron mi partida de soltería”, expresó.

También aprovechó la publicación para pedir disculpas al pueblo peruano por todo este show . “Aparte que ya me enfermaron psicológicamente, cuando el amor es verdadero no te pagan por casarte. Tengo muchas cosas que contar y con pruebas. Mintieron a todo el Perú“, finalizó.