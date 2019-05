Patricia Maldonado reveló cuando una mujer le hizo una "propuesta indecente"

Durante la última emisión del programa “Sin Límite” de Radio Agricultura, las panelistas Patricia Maldonado y Raquel Argandoña contaron diversas historias de sus fiestas vividas hace algunos años.

En el caso de la panelista del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, Raquel Argandoña, comentó que cuando estaba casada con Hernán Calderón, no le gustaba mucho visitar las casas de sus amigos, porque no había tenido buenas experiencias.

“A mi no me gusta mucho salir en grupo, ni ir a las casas de matrimonios, a mi no me gusta, no sé, no he tenido muy buenas experiencias, yo me acuerdo que iba con Hernán cuando estábamos juntos y siempre íbamos a una casa de un muy amigo de él, con su señora que nos atendía regio”, comenzó relatando Raquel.

No obstante, comentó una situación que no le agradó. “Pero a mi me empelotaba, porque ponte tú llegábamos, entonces le preguntaba (a Hernán), ¿qué aperitivo vas a tomar? Pisco sour, y yo le decía espumante, entonces ella le decía Hernán ‘aquí está tu pisco sour a la catedral como a ti te gusta’, me empelotaba (…) Yo llegaba a la casa y decía yo a Hernán: ‘sabí’ que esta mina te tiene ganas”. concluyó Argandoña.

Mientras que la panelista del matinal “Mucho Gusto” de Mega, también contó una particular historia, con una pareja, que eran amigos de su hermano:

“Te cuento algo, llegó una amiga de mi hermano (Mariana), hace muchísimo a la casa de mis abuelos, era una argentina estupenda, estupenda, estupenda, era intima amiga de mi hermano”, comenzó relatando.

A esto agregó: “Llegó a la casa un día domingo, entonces esta niña estaba casada con un francés y empezó a visitar la casa de mis abuelos, y yo ya era cantante. A ella le fascinaba como yo cantaba, y nos hicimos súper amigas, súper simpática (…) y me invitan a su casa”, continuó explicando Patricia.

“Resulta de que me dice ella ‘tu puedes venir con amigas, tengo una mesa para ocho personas’. Perfecto e invité yo a un productor, a un gerente de canal 13, y el me quería mucho y el fue con su amiga (…) y resulta que llegamos a la casa, una casa espectacular, llegamos a este evento, y había comida al fondo”, siguió con su historia la panelista de “Mucho Gusto”.

“Entonces le digo yo, Mariana hace un poquito de hambre. Pero no hay problema, mira que acá tengo dormitorios, tengo lo que ‘vos’ quieras, el toque de queda es peligroso”, le respondió su amiga. Tras esto, le confesó que le había gustado desde la primera vez que la vio.

“Yo quiero que tú lo tomes con tranquilidad, somos grandes, vos me gustaste desde el primer día que te vi nena, me encantaste (…) y me dice, y otra cosa que te quiero decir, a mi marido también le encantás entonces me encantaría que vos te quedaras, tengo todo para hacerte feliz”, comentó Patricia.

Finalmente la panelista de “Sin Límite” explicó que se quedó durmiendo en el lugar, pero que no aceptó la propuesta de su amiga.