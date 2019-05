Billboard: Show con hologramas de Maluma y Madonna supera los $3.400 millones

La noche de este miércoles, se llevaron a cabo los reconocidos premios Billboard Music Awards, en la ciudad de Las Vegas, en los cuales celebraron a los mejores artistas en diversas categorías, donde se pudo ver, por ejemplo a “Cardi B”, “Drake”, o “Ariana Grande”, entre otros.

En este contexto, uno de los momentos más esperados, fue la presentación del cantante colombiano “Maluma”, junto con la reina del pop “Madonna”, quienes interpretaron su tema llamado “Medellín”, el cual hace referencia a los lugares donde nacieron los artistas: Detroit Michigan y Medellín.

De esta forma, los cantantes sorprendieron con un espléndido show, en el cual se pudo presenciar cuatro hologramas de la cantante, más la cantante real, quien apareció con un vestido blanco con negro, y un látigo.

Esta avanzada tecnología, con la que disfrutaron miles de personas alrededor del mundo, costó alrededor de 5 millones de dólares, lo que en pesos chilenos equivaldría a 3.400 millones de pesos chilenos, según lo detalló el portal inglés Daily Mail.

So this is the hologram performance Madonna spent 5 million on…? #BBMAs pic.twitter.com/hH5IO7ACPm

— 𝕓𝕓 ☾ (@bbclips) May 2, 2019