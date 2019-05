Camila Recabarren impacta con osado look: "No puedo parar y no quiero detenerme"

La modelo Camila Recabarren sorprendió hace unos días con su confesión sobre su orientación sexual, asumiendo que su pareja actual es una mujer.

Tras ello los comentarios en redes sociales como en programas de televisión no han parado, en general apoyando a la ex Miss Chile por su revelación.

A días de eso, Camila sigue mostrando lo mejor de sí en Instagram y ahora no fue la excepción con un profundo mensaje y un sexy look.

“No puedo parar, y no quiero detenerme… la vida es tan corta y mis ganas de aprender, crecer y ser mejor en todo, todo lo que hago son tan grandes que me hacen motivarme día a día ❤️ muchas de las cosas que me pasan se las debo a ustedes. Estoy segura que un día les devolveré la mano”, dijo junto a la siguiente imagen que ya tiene más de 70 mil “me gusta” en 3 horas.