Fritanga reveló en "Resistiré" un peculiar encuentro con Leonardo Farkas: le habría dado 20 mil pesos

La noche del pasado miércoles en un nuevo capítulo de “Resistiré”, Felipe Urrua, también conocido como el “Fritanga”, protagonizó un gracioso episodio donde involucró a Leonardo Farkas.

Durante horas de la mañana en el reality, Fritanga prendió fuego para hervir agua y aprovechó el momento para terminar de construir un horno de barro para cocinar. En ese momento llegó Eleazar Gómez a hacerle compañía.

En aquel momento, el mexicano aprovechó las cámaras para saludar a sus amigos, y luego Fritanga hizo lo mismo, sumado a un saludo a sus padres, quien al parecer desconocen que se encuentra en el encierro.

“Un gran besito para mi madre, que no sabe que estoy acá. Un saludo también para mi padre, que piensa que ando en la vagancia, igual que el ‘Choro galaxia’. Sí padre, tiene razón, me tiré a la vagancia, pero con estilo”, narró Fritanga.

Finalmente, mientras terminaba el horno de barro, reveló un peculiar suceso que vivió el año 2017, donde conoció a Leonardo Farkas en el aluvión que afectó a Copiapó.

“Tío Farkas, si algún día me ves por ahí, yo te hago el horno de barro pa’ tu hija (…) Él me regaló 20 lucas en Tierra Amarilla para el aluvión…pero te descargué tres camiones po’ hue** cag**’, me llegué a recag** la espalda”, sentenció Urrua.