"Me despierto y veo el vestido manchado, asqueroso": Así fue el desenfrenado matrimonio de Julia Vial

El programa de cocina y farándula de Chilevisión, “La Divina Comida”, contó con la presencia de Julia Vial, Denisse Malebrán, Manu González e Ignacio Achurra.

En el episodio se recordó una divertida anécdota que involucraba a la actual animadora del matinal “Hola Chile”, Julia Vial.

En la sección del regalo, Manu González le entregó una torta de novios en donde la novia se encontraba en el suelo, dando a entender que estaba ebria. Esto causó una gran carcajada en Julia Vial, quien recordó su boda con el crítico de cine Leopoldo “Polo” Muñoz.

“Habíamos planeado el matrimonio durante mucho tiempo, un año, y como que una novia siempre anda estresada. Yo me casaba a las siete y esto era a las seis, y yo empiezo: ‘no, es que no me gusta el vestido’”, partió recordando Julia Vial.

Luego explicó que, en un ataque de “idiotez”, no le gustaba el vestido, ni el peinado, ni maquillaje. Su mamá fue la más preocupada, contó, pero su padre salvó la situación. A base de alcohol.

“Entonces llega mi papá, que tenía un humor muy particular de ver las cosas, y dice ‘esto se acabó’. Va con una botella de whisky y dice ‘esta es la manera de solucionar las cosas’”, detalló Vial.

Luego comentó la divertida escena que protagonizó tanto ella, como su padre y el cura en la iglesia.

“Llegamos a la Iglesia y mi papá empieza a caminar así, un paso pa’elante y dos pa’atrás. Y de repente mi papá me mira, mi papá mayor, y me dice ‘todavía puedo correr…’Así como ¡yiaaa!. ‘No papá, si ya llegamos’”, relató.

Tras llegar al altar contó que “el cura se tupió” y casó a Leopoldo con “Julio”, en vez de Julia. Tras esto fueron al auto, uno antiguo de los años 30’s, que no partió. “Novio y novia empujando”, señaló.

Debido a todo lo que vivió antes de dar el “sí”, al llegar la hora de la fiesta Julia Vial aseguró que no quería comer nada, pero sí tomar.

“‘¡tráiganme una piscola’. Y ná poh. Me puse a bailar. De repente me tiraba como en los recitales, cuando se tiran. ¡Me acuerdo de René Naranjo tratando de agarrarme! ‘¡Esta se va a caer!’”, puntualizó.

Vial ya había manchado el vestido con piscola, por lo que ya nada importaba mucho, por lo que se sacó el falso y se hizo un nudo en la prenda.“Con zapatillas de leopardo bailando, dando la vida. Nunca había bailado tanto. Lo pasamos increíble”.

Finalmente despertó al día siguiente, y no lo hizo en las mejores condiciones: “Llegué al hotel y al día siguiente me despierto y veo el vestido entero manchado, asqueroso. Y de repente empiezo a ver moretones y moretones. Y le dijo a Polo: ‘¡¿Pero qué hiciste anoche?! ¿Qué pasó?’. Me dice: ‘¡saaale! Te tiraste al público, pensabas que estabas en un recital, hiciste el tony!’. Fue tanto que después de la luna de miel me daba vergüenza volver a la pega”, sentenció.