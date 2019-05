No habrá "final feliz" en Pacto de Sangre: Actor Álvaro Espinoza adelanta detalles

El actor Álvaro Espinoza, que interpreta al malvado doctor Benjamín Vial en la teleserie nocturna de Canal 13 Pacto de Sangre, comentó cómo se viene la recta final de la ficción que ya terminó las grabaciones.

En conversación con HoyxHoy, el intérprete descartó tajantemente la posibilidad de una conversión de su personaje, puesto que, según él, “es difícil que una persona tan mala llegue a ser buena”.

“Creo que yo, ni nadie, ve de ninguna manera posible una redención de Benjamín. Está demasiado atrapado por todo lo que ha hecho como para redimirse”, dijo.

Por lo tanto, la teleserie cada vez se pondrá más oscura. “Siempre puede ser un poco más terrible. Cada día puede ser peor“, agregó

Respecto a cómo será el desenlace y si sigue el patrón del final feliz, lo negó rotundamente.

“Un final feliz no tiene ninguna relación con esta teleserie. No creo que haya habido un momento de felicidad en toda la teleserie y cualquiera que pudo haber fue arruinado en la misma escena. La felicidad no es la dinámica”, sentenció.