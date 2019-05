Tamara Acosta se llena de elogios tras esperada escena de "Pacto de Sangre"

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de la teleserie nocturna de Canal 13 “Pacto de Sangre” con escenas que dan pie para la recta final de la ficción.

Pero hay una escena que fue memorable para los seguidores de la teleserie, cuando Gabriel -interpretado por Pablo Macaya- le cuenta la verdad a Carmen -Tamara Acosta- de cómo su hija murió.

En la escena, Gabriel le dice a Carmen -quien tiene a la hija de él en brazos- que le mintió todo este tiempo y que él estuvo en la fiesta donde su hija murió. La reacción de sorpresa, rabia, pena y furia de Carmen hizo que esta arremetiera contra él y que posteriormente se llevara a la bebé lejos de su padre.

La actuación de Tamara Acosta sacó aplausos en redes sociales. El hashtag del capítulo #RevelaciónFatal fue Trending Topic al igual que “Pobre Carmen”. La teleserie volvió tener algunas críticas también por la poca duración del capítulo.

A continuación algunas partes de la escena y los comentarios de los cibernautas:

#RevelaciónFatal Me muero 😱Estaba esperando esta revelación hace mucho tiempo. Pero Gabriel no sabe explicar ya que su personalidad le juega en contra y ojo no es el actor, es el personaje: Temeroso, introvertido, inseguro, etc! Media escena por la chemimare❤️❤️ @cristianmason pic.twitter.com/BvX8flsOZi

— July Gómez Jelves (@Julygomez1986) 3 de mayo de 2019