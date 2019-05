Coca Mendoza se quebró al pedir perdón a su ex esposa tras infidelidad que terminó con su matrimonio

Una dura confesión realizó el exfutbolista Gabriel Mendoza, quien le pidió perdón a su expareja por haber sido infiel cuando estaba en relación. En el programa Podemos Hablar el ex Colo Colo aseguró que todavía no se puede perdonar que la “Morenaza” no pueda rehacer su vida.

“Quiero decir públicamente que la respeto mucho a ella, porque todo lo que logré con ella y lo que formamos pensando en el futuro sin duda fue único, tengo tres maravillosos hijos y que sin duda algunos caminos de la vida nos llevan por diferentes lados”, comenzó diciendo.

“Por eso la quiero reconocer públicamente porque fue una mujer muy importante en mi vida, porque fueron logros importantes. Le quiero pedir perdón, es una mujer maravillosa y ojalá pueda rehacer su vida”, agregó.

Respecto a este último punto, el actual concejal de Viña del Mar señaló que “quiero pedir perdón a la familia que es muy grande y todavía me duele que no haya podido rehacer su vida, espero que pueda tener una vida que se merece”.