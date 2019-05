La osada confesión de Mario Velsaco: “He tenido más de 50 parejas sexuales en mi vida”

El animador de televisión Mario “Anfibio” Velasco tuvo una osada confesión en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde el ex Yingo aseguró que tuvo más de 50 parejas sexuales en su vida. Incluso 15 de ellas han sido famosas.

“Tengo 40 años y mi vida sexual empezó a los 15”, agregando que “si me hubiesen dicho 100 también habría pasado acá, tampoco tengo la intención de ser mentiroso pero estamos hablando de 25 años de relaciones y me pongo a pensar que en los últimos dos años que he estado soltero he tenido 7 a 10 parejas sexuales”.

Al ser consultado si dentro de este “target” hubo famosas, el “anfibio” cerró diciendo “sí, hay una parte que es pública y la otra que también es privada. Uno ahora zafa que no se hizo público porque antes se dedicaban destapar romances”.