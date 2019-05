“¿Por qué estuviste poniéndome el gorro al lado?”: El severo regaño de Kathy Salosny a Chiqui Aguayo

Chiqui Aguayo se encuentra en una de sus mejores etapas luego de tener una exitosa presentación en Viña del Mar hace un par de años y mantenerse como panelista estable en el matinal de TVN.

A esto se suma de que actualmente lidera las encuestas de la Cumbre Guachaca 2019, pero por lo mismo ha tenido que hacer campaña incluso en otros canales de televisión, como en “Sigamos de Largo” de Canal 13, que es conducido por Francisca García-Huidobro.

No obstante, luego fue invitada al late del canal estatal y Kathy Salosny junto a Cristián Sánchez no dejaron pasar esta “traición”.

En el programa los conductores le consultaron por este hecho de manera insistente y Chiqui Aguayo no tuvo más opción que responder.

Aquí puedes ver la conversación:

Cristián Sánchez: “Chiqui…”.

Chiqui Aguayo: “¿Qué pasó?”.

Sánchez: “¿Cómo te denominas tú?”.

Aguayo: “La Tonka de TVN. Rostro de TVN”.

Sánchez: “Eres de TVN. ¿Quién te paga mes a mes?”.

Aguayo: “TVN”.

Sánchez: “¿Y por qué, entonces, vas a otros canales?”.

Aguayo: “Pero, ¿ya se acabó la alianza?”.

Sánchez: “Dura ocho días”.

Aguayo: “Ah, para el Festival de Viña nomás”.

Sánchez: “Si poh”.

Aguayo: “Ah, nadie me dijo esa cuestión”.

Kathy Salosny: “¿Y por qué anoche estuviste poniéndome el gorro allá al lado?”.

Aguayo: “Porque nadie me dice que se había acabado la alianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo…”.

Salosny: “Saaale”.

Aguayo: “Yo soy una mujer ingenua. Y estaba seria. No lo estaba pasando muy bien. Miren, ahí (muestran imágenes del late de Canal 13). Y la deferencia de ellos. Me pasaron el camarín de Tonka. Y no solo eso. Hice pipí en el baño de Tonka y tuve todos sus privilegios. Tenía olor a rosas realmente. Tonka es un rostro de verdad”.

Sánchez: “¿Es un camarín grande, chico?”.

Aguayo: “Grande, grande. Tiene como un silloncito con una mesita”.