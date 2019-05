Soltera de 23 años ofrece millonario premio para quien conquiste su “corazón”

Con tal solo 23 años, la inglesa Jane Park se hizo conocida tras convertirse en millonaria en el país británico luego de ganar una lotería de más de 761 millones.

A pesar de su increíble premio, la joven no la pasa bien en el ámbito amoroso, por lo que publicó que lleva algo así de 362 días de celibato y decidió buscar pareja con una singular publicación en redes sociales.

“362 días sin sexo: Salí para correr en chanclas solo para recordar cómo sonaba”, lo que generó una ola de comentarios y de ahí la propuesta.

Howling this is actually me x pic.twitter.com/BdYlUlJD5p

— Jane Park (@janeparkx) 28 de abril de 2019