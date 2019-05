Britney Spears sorprende con sesión de yoga en bikini: ¡Mira qué tan flexible es!

La cantante Britney Spears ha empezado a retomar sus redes sociales luego de haber estado en rehabilitación en una clínica psiquiátrica ante el shock que le produjo la noticia del estado de salud que padece su padre.

Hace unas semanas, para la Pascua de Resurrección se divulgaron fotos de ella saliendo de la clínica, donde se veía irreconocible y muy a mal traer.

Sin embargo fue ella misma quien salió al paso de los comentarios y publicó un video contando la situación familiar y pidiendo respeto y privacidad.

Pero ahora volvió a la carga con sus sensuales performances en Instagram, donde continuamente subía clips bailando en el pasado.

Ahora el tema fue el yoga, que comenzó a hacer hace un tiempo como parte de su terapia de salud mental. “Yoga on the green 😜😌I really like it LIKE THAT !!“,publicó la artista.

En efecto en el video Britney muestra distintas poses de yoga sobre un mat en el pasto. Si bien sorprende su flexibilidad, no han faltado las críticas a su figura, así como también teorías conspirativas que dicen que aún se mantiene en una clínica psiquiátrica contra su voluntad y que este video es antiguo.

Recordemos que su progenitor estuvo al borde de la muerte por una perforación en su colon: una afección que mantiene a todo su círculo en estado de alerta. Jamie Spears, de 66 años, debió someterse a una segunda cirugía a inicios de marzo, a consecuencia de la rotura de colon.