Daniella Campos confesó violento episodio de abuso

Una traumática experiencia relató Daniella Campos durante un nuevo episodio de “Podemos Hablar”.

La exmodelo contó que a los 18 años vivió un episodio de abuso. “Me iba a juntar con un pololo en la discoteca. Le mentí a mi mamá, dije que me estaban esperando, salí de mi casa y tomé un taxi, y el que iba en el taxi, no era taxista”, explicó.

En esa misma línea, Campos recalcó que el hombre finalmente no era taxista y que cuando se subió al automóvil tomó un camino distinto con la intención de abusarla.

“Me golpeó muchísimas veces. Me trató de poner un pañuelo en la boca. Lo que más recuerdo es que era un hombre muy grande, porque su mano era mucho más grande que mi cara (…) En un momento mi cuerpo dejó de responder, trataba de mover los brazos, las piernas, y no tenía fuerza. En ese minuto dije ‘soné’. Este hombre me toma y me lanza en el asiento de atrás del auto y yo dije ‘me van violar’. Me estaba arrancando la ropa, y en eso se abren todas las puertas, y eran carabineros”, reveló.