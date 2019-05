"De machista hasta se cree mino": Las destempladas críticas a Mario Velasco por sus 50 parejas sexuales

A nadie dejó indiferente la confesión que realizó el animador Mario Velasco, quien aseguró que ha tenido más de 50 parejas sexuales en sus 40 años de vida, lo que generó que los usuarios en redes sociales se fueran en picada contra el exchico Yingo.

“Qué pretende que le digan ‘buena campeón’”. “¡¡Qué asco Mario Velasco ¡¡ Debe estar todo infectado”, fueron alguna de las declaraciones.

Revisa los comentarios de los twitteros:

#PodemosHablarCHV Mario Velasco… mmmm… no. No está en mis archivos. Alguien me cuenta por favor??? pic.twitter.com/ufCzQs6tmg

— Clau Figueroa (@MJClau) 4 de mayo de 2019