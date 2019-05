Camila Recabarren se luce con su nueva pasión por las calles de Providencia

La modelo Camila Recabarren da de qué hablar constantemente en sus redes sociales, donde expone su día a día a través de sus historias o publicaciones de Instagram.

Esta vez mostró su nueva pasión: patinar.

“De apoco me encariñe mucho con este deporte, aunque siempre mi favorito y amado número uno será el Basquetbol 🏀 ❤️ (para que no se ponga celoso) 🤫”, comentó la ex Miss Chile.

En solo una hora su fotografía logró más de 49 mil “me gusta” y 160 comentarios de seguidores que la felicitaron por su constancia.