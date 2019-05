La ofensiva disculpa de Chino Ríos a usuario que le recordó tenso encuentro

Una peculiar respuesta recibió un usuario de Instagram que le recordó al Chino Ríos un tenso encuentro que tuvieron en el pasado.

Esto, porque el deportista al ser recordado que insultó al usuario de la red social respondió de una manera fiel a su estilo.

“Chinito, usted me sacó la madre hace cómo 20 años saliendo del rancho del Pato Cornejo, pero no importa, igual es mi ídolo (aunque a mi vieja no le gustó mucho la hue****) Saludos desde Orlando, Florida”, escribió el aludido.

Antes esto, el extenista señaló “perdona, conch…”.