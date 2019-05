Antonella Ríos reaparece cubierta de sangre y con potente mensaje

La actriz Antonella Ríos hizo pública una situación a través de su Instagram: fue objeto de comentarios por supuestas operaciones a las que se ha sometido.

Sin embargo, la actriz fue más allá y habló del bullying y el daño psicológico que se puede hacer con las palabras: “Quisimos gráficar cada opinión o juicio de supuestas operaciones a las que me he sometido porque cada palabra tuya cuenta y no todas pasan de largo … cada palabra es una herida y de cada herida ,cae una gota de sangre

piensa en eso”.

Es por eso que en una de sus últimas publicaciones apareció cubierta de sangre y con las marcas de supuestas operaciones.

“Muchas veces criticamos sin saber. La vida pasa, las cosas cambian y el cuerpo reacciona. Es cierto que algunas veces uno se tienta con más de alguna #intervención o cambio-transformación en el cuerpo y no creo que se deba satanizar”, dijo en su red social.