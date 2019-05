"Se la tenía guardadita": El confianzudo comentario que le hizo un conserje a Raquel Argandoña sobre su nueva relación amorosa

Durante el mes de marzo, la panelista del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, Raquel Argandoña, confesó que mantenía una relación virtual con un hombre 18 años menor, mediante WhatsApp. Tras esto, aseguró que ya estaba “pololeando” y que sus hijos estaban informados.

Sobre este tema, y durante la emisión del programa “Sin Límite” de Radio Agricultura, las panelistas Raquel Argandoña y Patricia Maldonado, conversaron acerca de una particular experiencia que vivió Argandoña.

Fue al inicio, cuando la panelista de “Mucho Gusto” de Mega, Patricia Maldonado, decidió bromear a su compañera, aludiendo a que la noche anterior había tenido una noche de “lujuria”, luego de que Argandoña expresara que le dolía la cabeza.

“¿Tanto tomaste anoche? Tu lujuria fue tan espantosa que no dormiste”, fueron las palabras de Patricia.

A lo que Raquel respondió: “A ti te da envidia lo que yo estoy viviendo”. Tras esto, la panelista de “Bienvenidos” comentó una particular historia vivida en el edificio donde vive su madre.

“Yo te conté que yo entré al edificio de mi mamá y el conserje me dice -yo lo encontré una falta de respeto enorme, yo no sé si llamar al administrador y quejarme- y me dice: se la tenía guardadita”, comenzó relatando.

“Me dijo el conserje de mi mamá, yo siempre soy muy ubicada, y le digo buenas tardes, buenos días, buenas noches, aunque hay algunos que me caen pésimo pero igual los saludo, y me dijo: ‘já mírenla, se la tenía guardadita’. Yo lo encontré una falta de respeto . Es como para que yo lo acuse al administrador, porque entre todos le pagamos el sueldo, pero él no tiene ningún derecho de decirme esa ordinariez”, siguió comentando Raquel.

Luego de esto, Patricia le preguntó qué había respondido, a lo que Raquel expresó que se había “cortado”.

“Te cortaste igual que el otro día, cuando un tipo te preguntó en la radio y te dijo ¡así que ‘andai’ con un hombre menor!”, concluyó Patricia Maldonado.