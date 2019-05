Entre broma y en serio Patricia Maldonado "mandó al psiquiatra" a Raquel Argandoña

En una nueva edición del programa “Sin Límite” de Radio Agricultura sus conductoras Raquel Argandoña y Patricia Maldonado hablaron de las malas vibras y las formas para limpiar las energías negativas.

En la oportunidad, el rostro del matinal “Bienvenidos” aseguró que ve en las noches un gato que la mira mucho y que para ella le genera compañía, considerando que vive prácticamente sola. Al escuchar esto, Maldonado le preguntó a su amiga si el gato existía realmente “porque tú departamento está en el piso once y si el gato estaría ahí se sacaría la cresta”.

A lo que Argandoña respondió: “Yo no sé si me lo imagino o lo veo, pero él me mira, pero no me aúlla ni nada”. A lo que además, agregó que en su dromitorio “tengo unas brujas que son para espantar las malas vibras, tengo tres colgadas en mi pieza, son grandes”.

“A veces me imagino un gato que me mira en la ventana y me siento acompañada”, agregó Raquel. Y fue ahí cuando Maldonado le replicó diciendo “me llama la atención que te lo imagines, porque si lo ves y lo sientes es otro cuento, pero si te imaginas un gato que te viene a ver me parece que tu tendrías que ir al psiquiatra”.

Escucha el momento: