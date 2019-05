"Fue donde más he llorado": Maura Rivera se rompió al recordar difícil etapa en su vida

Uno de los bloques más especiales e íntimos de “Rojo”, el programa de competencia artística de TVN, es cuando su animador Álvaro Escobar entrevista a algún integrante con el fin de que abran sus sentimientos ante la cámara.

En esta oportunidad fue Maura Rivera la interrogada, y no logró aguantar la emoción tras relatar uno de los episodios más difíciles que ha vivido junto a su esposo Mark González: la pérdida de su bebé.

“Fue el momento más difícil de mi vida. Era una guagüita muy deseada y de un momento a otro ya no tenía latidos. Sin duda fue muy triste, en donde más he llorado y del cual me costó salir. Ha pasado bastante tiempo, pero nunca lo voy a olvidar”, detalló la bailarina.

Rivera también explicó que este desafortunado incidente reforzó su relación con González. “A raíz de esto, con Mark nos unimos mucho más. Él siempre me apoya en todo. Tenemos muy buena comunicación”, sentenció.