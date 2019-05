Pasó más de un dolor de cabeza: La peor "entrevista" de Consuelo Saavedra

Hace unos días, se hizo pública una “supuesta” entrevista que había realizado la periodista Consuelo Saavedra, en la cual publicita un emprendimiento de belleza, además de aclarar que este negocio hizo que se despidiera de la conducción del noticiero de Televisión Nacional, y también se refiere a su relación de pareja, en la cual supuestamente se había divorciado.

Ante esta falsa entrevista, Saavedra decidió aclarar lo sucedido en el programa “Hablemos en Off”, de Radio Duna, expresando que ella no había sido quien dio esas respuestas.

Tras los dichos que aparecían sobre su supuesto divorcio, la periodista expresó: “¡¿En serio?! No te puedo creer. No llegué a esa parte. Me mandaron dos o tres pedacitos, no más. Jajaja. Qué chanterío más grande”, según lo consignó LUN.

A esto agregó que se enteró por su compañero, y también periodista Matías del Río, quien le comentó que una mujer en el ascensor le preguntó sobre su emprendimiento. Además, una amiga de Consuelo le envió unos ‘pantallazos’ con la nota.

No obstante, esta situación ya le había ocurrido anteriormente, según lo que detallo: “Sí. Era como para buscar clicks. No duró mucho, ni si quiera me acuerdo del producto que promocionaban. Pero era la misma idea de un titular muy enganchador. Vea por qué se mantiene tan radiante, algo así”, expresó.

“Hay alguien que está haciendo publicidad engañosa, pasando sobre las leyes, usando el nombre de otras personas. Eso ya habla mal del producto. Algo raro hay. Lo que más me preocupa es que sea una estafa, un phishing o cualquier cosa que perjudique a las personas. No hagan click, no pisen el palito”, concluyó la periodista.