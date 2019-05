Felipe Avello identificó a la única famosa que no se rió con él en el Festival de Viña

El primer capítulo de “Detrás de las Risas”, conducido por Felipe Avello, tuvo de invitado al mismo comediante. Gracias a una técnica audiovisual, el rol de entrevistador y entrevistado lo hizo el mismo “Pececillo” y repasó, bajo su propia perspectiva, la exitosa rutina que presentó en el Festival de Viña 2019.

Sin embargo, hay algo que el humorista no pudo dejar pasar. No a todos le gustaron sus chistes, y quedó manifiesto en la transmisión televisiva.

En el programa de TVN, Avello se comentó que “no todos lo pasaron bien viendo tu rutina en el Festival de Viña. Mira esta imagen”.

“Efectivamente”, se respondió. “No me había percatado. No rió en ningún momento. No sé, puede ser. El humor es así, no es una ciencia exacta”.

“Lo que algunos es muy hilarante para otros es antipático, y al parecer en este caso el humor que hacemos nosotros no es del gusto de Claudia di Girolamo“, dijo, mientras revisaron imágenes del público, en donde la actriz cada vez que salía en el plano, salía con una cara parca.

Revisa el momento: